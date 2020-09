Blick hinter die Zahlen #34 – Gastronomie Die Gastro-Corona-Delle

Wie bedeutend die Gastro-Branche für Deutschland ist, zeigt der Ländervergleich innerhalb der EU. Insgesamt arbeiten 9,5 Millionen Menschen innerhalb der Europäischen Union in diesem Wirtschaftszweig. Besonders bedeutend für den Arbeitsmarkt ist die Branche in den Reiseländern Griechenland, Zypern und Spanien. So arbeiten in Spanien 1,7 Millionen Menschen in der Gastronomie. Das entspricht 9 Prozent aller Erwerbstätigen in dem Land. In Griechenland arbeiten sogar rund 10 Prozent aller Erwerbstätigen im Gastronomie-Bereich.