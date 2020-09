Blick hinter die Zahlen #35 – Ost-West-Vergleich Beim Geld ist Deutschland noch geteilt

Während die Höhe des Vermögens zwischen den neuen und alten Bundesländern also ungleich ist, gibt es bei der Geldanlage ein gesamtdeutsches Phänomen, das in Ost wie West gilt: Die Deutschen sind noch immer auf Bankprodukte festgelegt. Ostdeutsche Haushalte halten nach den Daten des Statistischen Bundesamts rund die Hälfte ihres Bruttogeldvermögens in klassischen Bankprodukten wie Bausparverträgen oder Tagesgeld. In den alten Bundesländern ist es nur unwesentlich weniger. An Wertpapiere trauen sich bisher trotz Niedrigst- und Negativzinsen weder West- noch Ostdeutsche heran. In den alten Bundesländern stehen sie für 30, in den neuen Bundesländern für 24 Prozent des Bruttogeldvermögens. Immerhin hat sich das Verhältnis bei der letzten Datenerhebung 2018 gegenüber der vorigen fünf Jahre zuvor etwas zugunsten von Wertpapieren verschoben. Dennoch gilt: Die Deutschen sind eher Wertpapier-Muffel.