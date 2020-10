Und trotzdem: Bei einem genaueren Blick in die Zahlen zum deutschen Tourismusgewerbe offenbart sich ein Lichtblick im tiefen Südwesten der Republik: Rheinland-Pfalz verzeichnete im Juli als erstes und einziges Bundesland seit der Einstufung der Covid-19-Erkrankungen als Pandemie Anfang März wieder mehr Übernachtungen inländischer Gäste als im Vorjahr. Alle anderen Bundesländer verloren. Im bisherigen Jahresschnitt bleibt der eine gute Monat in Rheinland-Pfalz ein Hoffnungsschimmer. Alle Bundesländer büßten seit Beginn des Jahres bei den Übernachtungen inländischer Gäste ein, mindestens um ein gutes Viertel. Am besten kommen noch Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern weg mit 26,4 und 29,4 Prozent weniger Übernachtungen inländischer Touristen. Der Lage am Meer sei Dank. Bayern musste trotz Bergen und Seen ein Minus von 17,6 Millionen Übernachtungen hinnehmen – der höchste absolute Verlust. Noch schlimmer erwischte es die beiden Stadtstaaten Berlin und Hamburg. Der Hauptstadt brachen knapp 52 Prozent der Übernachtungen von Inlandstouristen weg. In Hamburg fehlte Ende Juli etwa die Hälfte.