Die Diskrepanz schlägt sich auch in den Staatsfinanzen nieder: Für die Rentner kamen zuletzt 277 Milliarden Euro an Kosten pro Jahr zusammen. Bei den Pensionären waren es 46,5 Milliarden Euro. Während also ein Rentner, vereinfacht überschlagen, „nur“ für 13.200 Euro an Kosten sorgte, waren es bei einem Beamten knapp 38.000 Euro.