Doch mit der Zahl der privaten Hochschulen steigt auch die Breite ihrer Angebote. Stammten im Jahr 2000 noch fast alle Studiengänge aus der klassischen Wirtschaftsecke, so bieten sie heute auch andere Bereiche an: etwa Pädagogik, Psychologie, soziale Arbeit oder Textilgestaltung. Auch Medizinstudiengänge sind im Kommen. Die privaten Hochschulen versuchen, auch hier mit kleineren Lerngruppen, modernerer Ausstattung und höherem Praxisbezug zu punkten. Ein weiterer, gerade für Studienanwärter in umkämpften Bereichen wie Medizin nicht ganz unwichtiger Faktor: An privaten Hochschulen ist die Zulassung nicht an einen NC geknüpft, also an einen festen Notenschnitt.