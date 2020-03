Dass Frauen in den neuen Bundesländern im Median mehr verdienen als Männer, liegt vor allem an vier Wirtschaftsabschnitten – und zwar interessanterweise an solchen, die man gemeinhin nicht unbedingt mit Frauen in Verbindung bringen würde. So verdienen Frauen in Bergbau, Wasserversorgung, Verkehr sowie Wohnungswesen mehr als Männer. In den drei letztgenannten Wirtschaftszweigen liegen dabei nicht nur die Median-, sondern auch die Durchschnittsgehälter über denen der Männer.