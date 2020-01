Bloomberg Innovation Index 2020: Deutschland ist Innovations-Champion und stößt Südkorea vom Thron

Im Bloomberg-Index rangierte Deutschland in den drei Kategorien Wertschöpfung in der Fertigung, High-Tech-Dichte und Patentaktivität unter den ersten fünf. Südkorea büßte den Spitzenplatz zum Teil aufgrund eines relativen Einbruchs der Produktivität ein. Das Land sank auf Platz 29 nach Platz 18 im Vorjahr in der Kategorie.