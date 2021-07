Blue Origin Bezos nimmt 82-Jährige mit auf Jungfernflug in den Weltraum

Nun soll sie zusammen mit Milliardär Bezos und dessen Bruder am 20. Juli ins All starten. Der erste bemannte Testflug der Rakete „New Shepard“, für den Blue Origin viel Werbung macht, soll nur gut zehn Minuten dauern. Nach dem Start wird das Raumschiff innerhalb von zwei Minuten auf mehr als 3700 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Nach drei Minuten soll die Schwerelosigkeit einsetzen, bevor die Kapsel mehr als 100 Kilometer Höhe über der Erde erreicht. Danach werde sie wieder in die Erdatmosphäre eintreten und durch große Fallschirme abgebremst in der texanischen Wüste landen.