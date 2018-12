 BMW, Daimler, Volkswagen: Neue SUVs und Plug-in-Hybride steigern BMW-Absatz

Der BMW-Absatz in Europa stagnierte – hier kämpfen alle Hersteller mit den Folgen der Umstellung auf den neuen Verbrauchs- und Abgas-Messstandard WLTP. In China wuchs die Nachfrage um 10 Prozent, in den USA dagegen sank sie leicht. Die Marke Mini verkaufte auch im November weltweit weniger Autos als im Vorjahr.