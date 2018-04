BNP Paribas: Für Anleiheemissionen europäischer Firmen dürfte es bergauf gehen

Unternehmen mit Rating in der Güteklasse Investment-Grade haben in diesem Jahr Bloomberg-Daten zufolge 73,9 Milliarden Euro an Euro-, Pfund Sterling- und Dollar-Anleihen auf den Markt für syndizierte Anleihen in Europa gebracht. Das ist ein Einbruch um 35 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2017, als Papiere im Gegenwert von 114 Milliarden Euro emittiert wurden.