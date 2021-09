Boeing Warum der geplatzte Deal kein großes Problem ist

Trotzdem ist der geplatzte Deal für Boeing kein großes Problem. Denn der Konzern hat trotz der Absage des irischen Billigfliegers und weiterer Stornos immer noch gut 3.300 Bestellungen in den Büchern. Dafür sorgten nicht zuletzt Großaufträge wie der von Lufthansa-Partner United über 150 Exemplare. Das reicht angesichts der aktuellen Auslieferungszahlen für bis zu sechs Jahre Produktion.

Den Amerikanern kann O’Learys ungewohnt harsche Mitteilung am Ende sogar ganz rechtsein. Denn damit zeigt Boeing, dass sie sich selbst in der aktuellen Not beim Preis nicht beliebig drücken lassen - und schon gar nicht von jemandem, der sich wie O’Leary in der vorigen Woche damit brüstet, dass er fast jeden Preis bekommt. „Boeing hat dafür viel Zeit gebraucht, aber offenbar in den vergangenen Monaten genug Nachfrage und Selbstbewusstsein aufgebaut“, so ein Kenner des Flugzeugmarktes.