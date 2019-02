 Börse: EZB-Bankenaufseher warnt vor mehr Risiken durch Kursschwankungen

FrankfurtGeldhäuser müssen sich aus Sicht von EZB-Bankenaufseher Ignazio Angeloni künftig stärker mit der Gefahr möglicher Kursschwankungen an den Börsen beschäftigen. Für die Kreditinstitute würden Marktrisiken wahrscheinlich an Bedeutung zunehmen, sagte der Italiener am Freitag auf einer Veranstaltung in Bruneck in Südtirol laut Redetext.