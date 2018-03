Börse New York: Auf Nummer sicher

New YorkEinen Tag vor dem Zinsentscheid der Notenbank (Fed) sind die US-Börsen am Dienstag mit Verlusten im Handel gelaufen. Fachleute gehen davon aus, dass die Fed am Mittwoch stillhalten wird. Sie erhoffen sich aber Klarheit darüber, wie es weitergeht. Die jüngsten Konjunkturdaten deuten nach Einschätzung von Händlern nicht auf eine unmittelbar bevorstehende Zinserhöhung hin. So haben die Einzelhändler weniger in der Kasse, die Erzeugerpreise stagnieren.