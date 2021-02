Börsen-Turbulenzen: US-Finanzministerin will keine übereilten Schlüsse aus Fall Gamestop ziehen

Die neue Finanzministerin in der Regierung von US-Präsident Joe Biden will noch an diesem Donnerstag mit den obersten Finanzaufsehern zu dem Fall beraten. Spekulative Käufe hatten die Aktien von Gamestop und anderen Titel zuletzt in schwindelerregende Höhen getrieben und anschließend stark schwanken lassen. Kleinanleger hatten mit konzertierten Käufen Hedgefonds zur Auflösung von Wetten auf den Verfall des Gamestop-Kurses gezwungen. Auch bei Silber und der Krypto-Devise Ripple hatte es zuletzt heftige Kursbewegungen am Markt gegeben.