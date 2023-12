Börsenausblick 2024 Meta: Turnaround dank drei Milliarden Nutzern

Möglicherweise feiert auch die Metaverse-Strategie bald erste Erfolge. Auch Apple ist mit seiner Virtual-Reality-Brille Vision Pro kürzlich in das Geschäft mit virtueller Realität eingestiegen. Und mit Metas neuer VR-fähiger Sonnenbrille Ray-Ban Meta ist vielleicht das richtige Maß an Alltagstauglichkeit erreicht. An der Investitionsfreude soll es nicht scheitern: Metas VR-Sparte Reality Labs hat in jedem der vergangenen fünf Quartale grob vier Milliarden Dollar Verlust erwirtschaftet.