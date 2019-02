 Börsenbetreiber: Deutsche Börse macht erstmals mehr als eine Milliarde Euro Gewinn

2018 kletterten die Einnahmen der Börse um 13 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Im vierten Quartal, das von teilweise heftigen Turbulenzen an den Finanzmärkten geprägt war, lag das Plus sogar bei 16 Prozent. Allerdings profitierte davon weniger der klassische Wertpapierhandel auf der vollelektronischen Handelsplattform Xetra, sondern vor allem das Derivategeschäft an der Eurex.