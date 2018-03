Börsenbetreiber: Schweizer SIX will Kartengeschäft bis Jahresmitte verkaufen

ZürichDer Schweizer Börsenbetreiber SIX hat den Zeitplan für die geplante Veräußerung des Kartenzahlgeschäfts bekräftigt. Der Vorstand sei zuversichtlich, die Karten-Transaktion Ende des zweiten Quartals oder Anfang des dritten Quartals abschließen zu können, sagte der neue Konzernchef Jos Dijsselhof am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz in Zürich. Er gehe davon aus, dass die SIX nach der Transaktion noch einen Minderheitsanteil halten werde.