Börsengang: Deutsche Familienversicherung legt nach Börsendebüt zu

FrankfurtDie Aktien der DFV Deutsche Familienversicherung haben bei ihrem Börsendebüt in Frankfurt zugelegt. Der erste Kurs wurde am Dienstag mit 12,30 Euro um 2,5 Prozent über dem Ausgabepreis von zwölf Euro festgestellt. Der Versicherer, der es nach deutlichen Abstrichen im zweiten Anlauf an die Börse schaffte, sammelte mit der Emission gut 52 Millionen Euro ein, die in das weitere Wachstum fließen sollen.