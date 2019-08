Börsengang: Softwarefirma Teamviewer strebt an die Frankfurter Börse

Der schwäbische Softwarehersteller Teamviewer will im Herbst den Sprung an die Frankfurter Börse wagen. Das Unternehmen aus Göppingen kündigte am Mittwoch offiziell den Börsengang im Prime Standard für das laufende Jahr an. Der Finanzinvestor Permira, der 2014 bei Teamviewer eingestiegen war, will nach fünf Jahren die Gelegenheit zu einem Teilausstieg nutzen. Das Unternehmen selbst verkauft keine neuen Aktien.