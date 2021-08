Börsenregulierung Nach Crackdown der chinesischen Regierung: Ant Group verdient mehr als ein Drittel weniger

Seit Anfang Juli steht etwa der chinesische Fahrdienst-Vermittlers Didi Chuxing unter Druck. Kurz nachdem das Unternehmen an die New Yorker Börse gegangen war, ordneten die Behörden in China die Löschung der App aus allen App-Stores an. Nun steht sogar im Raum, dass der gesamte Börsengang rückabgewickelt werden muss. Seit dem ersten Handelstag vor einigen Wochen haben die Papiere von Didi 43 Prozent an Wert verloren.



Mehr zum Thema: Nach Alibaba und dem Fahrdienst-Vermittler Didi haben Pekings Regulatoren mit privaten Bildungsinstituten ein neues Ziel ins Visier genommen. An der Börse erleben die Firmen ein wahres Blutbad.