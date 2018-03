Börsenturbulenzen: Aktien deutscher Banken stehen massiv unter Druck

Vorstandschef John Cryan will die Bank zwar verschlanken, hält aber wie seine Vorgänger an der Konzentration auf das Investmentbanking fest. In dieser Sparte brechen allerdings die Einnahmen immer stärker weg. In der Paradedisziplin der Bank, dem Handel mit Anleihen, Devisen und Derivaten, haben sich die Erträge seit dem Jahr 2011 auf 4,4 Milliarden Euro quasi halbiert.