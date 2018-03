Börsenturbulenzen: IWF-Chefin Lagarde nach Kurseinbrüchen unbesorgt

DubaiIWF-Chefin Christine Lagarde sieht in den jüngsten Kurseinbrüchen an den Börsen nach eigenen Worten keinen Grund für Besorgnis. Das Wachstum der Weltwirtschaft sei stark und die Finanzierungsmöglichkeiten ausreichend, sagte die Generaldirektorin des Internationalen Währungsfonds (IWF) am Sonntag auf einer Konferenz in Dubai.