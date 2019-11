BoJ: Japanischer Währungshüter signalisiert vorerst konstante Zinsen

Trotz der grundsätzlichen Bereitschaft der japanischen Notenbank für eine weitere Lockerung werden die Zinsen aus Sicht eines führenden Währungshüters wohl vorerst konstant bleiben. Direktoriumsmitglied Makoto Sakurai sagte am Mittwoch in Kobe, die japanische Wirtschaft habe sich gefangen. „Ich sehe derzeit keinen Bedarf, aktiv zu werden. Jetzt ist es an der Zeit, die Wirtschaftsentwicklung eng im Blick zu halten“, fügte er hinzu und signalisierte damit, dass die Zentralbank bei ihrer nächsten Sitzung am 19. Dezember die Füße stillhalten könnte.