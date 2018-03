Bondprogramm: Entscheidung über EZB-Anleihekäufe wohl erst im Sommer

FrankfurtAngesichts des Handelskonflikts zwischen Europa und den USA will die EZB Insidern zufolge die Entscheidung über die Zukunft ihres Anleiheprogramms möglichst lange offenhalten. Wahrscheinlich werde erst im Juni oder Juli abschließend geklärt, wie es mit den bislang bis Ende September laufenden Zukäufen weitergehe, erfuhr Reuters von mehreren mit den Beratungen im EZB-Rat vertrauten Personen. Damit werde auch mit Blick auf mögliche Verwerfungen an den Devisenmärkten die Spanne verkürzt, in der sich die Europäische Zentralbank vorab festlege.