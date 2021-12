Boni: Deutsche Bank erwägt Bonus-Booster für Dealmaker

Die Investmentbank-Sparte des größten deutschen Geldhauses steigerte ihren Vorsteuergewinn in den ersten neun Monaten des Jahres um 32 Prozent und hat den Ausblick seit Jahresbeginn mehrfach optimistischer formuliert. Der Chef des Bereichs, Mark Fedorcik, sagte jüngst in einem Interview mit Bloomberg, die Vergütung in seiner Einheit werde „leistungs- und marktgerecht“ sein. Die Nachfrage nach Spitzenkräften sei derzeit so hoch wie nie.