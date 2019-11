Bonitätsprüfung: Weidmann fordert Ratingagenturen zur Berücksichtigung von Klimarisiken auf

Die EZB will unter ihrer neuen Präsidentin Christine Lagarde bei der geplanten Strategieüberprüfung auch Klimathemen einbeziehen. Dabei soll überlegt werden, wie sich Nachhaltigkeitserwägungen innerhalb der Geldpolitik adressieren lassen, schrieb sie unlängst in einem Brief an einen EU-Parlamentarier. Dieser hatte in seiner Anfrage Untersuchungen erwähnt, nach denen die Notenbank bei ihrem Programm zum Kauf von Firmenanleihen klimaschädliche Investments bevorzuge.