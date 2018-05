Bonussparen: Sparkassen kündigen Prämiensparverträge – dürfen sie das überhaupt?

In einigen Fällen haben Sparkassen im Vertrag explizit angegeben, dass die Prämie auch in den folgenden Sparjahren, zum Beispiel noch im 25. Sparjahr, 50 Prozent beträgt. Teils haben Sparkassen auch in Werbeflyern vorgerechnet, wie viel Vermögen Kunden in 25 Jahren erreichen können.