Bostjan Jazbec: Sloweniens Notenbank-Chef wird Bankenabwickler in Brüssel

FrankfurtSloweniens Notenbank-Chef Bostjan Jazbec wechselt ins Direktorium der europäischen Behörde für die Abwicklung maroder Banken. Dort sei Jazbec künftig für Abwicklungsplanung und -entscheidungen zuständig, teilte die von Elke König geleitete Brüsseler Behörde am Dienstag mit. Jazbec folge auf Joanne Kellermann in dieser Position, die ihren Rücktritt im vergangenen August bekanntgegeben hatte. Wann genau er seine Stelle beim Single Resolution Board (SRB) antrete, werde in den nächsten Tagen mitgeteilt. Jazbec ist seit Juli 2013 Notenbank-Chef Sloweniens.