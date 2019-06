Bostjan Vasle: Neue Geldsalven halten laut EZB-Ratsmitglied die Finanzierungsbedingungen günstig

Die EZB hatte auf ihrer Zinssitzung am Donnerstag in Vilnius beschlossen, die Zinswende wegen der gestiegenen Konjunktursorgen bis zur Jahresmitte 2020 zu verschieben. Ihre neuen Geldspritzen wurden mit Zinskonditionen versehen, die für die Geldhäuser eher günstig ausfallen. Diese Langfristkredite für Geschäftsbanken, die in der Fachwelt „TLTRO III“ genannt werden, haben eine Laufzeit von zwei Jahren und sollen ab September vierteljährlich aufgelegt werden. Mit diesen speziellen Liquiditätsspritzen soll die Kreditvergabe im Währungsraum beflügelt werden.