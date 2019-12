Branchenausblick: Familienunternehmen pessimistisch für das kommende Jahr

Das liege auch an vielen Abwerbungen durch Konzerne. Diese würden statt selber auszubilden gezielt dem Mittelstand Fachkräfte entziehen. „Sie heimsen so die Früchte der guten Ausbildung ein, für die der Mittelstand Geld und Zeit investiert hat“, sagte von Eben-Worlée. Verbandsangaben zufolge gibt es in Deutschland mehr als 180.000 Familienunternehmen, die rund acht Millionen Mitarbeiter beschäftigen und jährlich einen Umsatz von 1700 Milliarden Euro erwirtschaften.