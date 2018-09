Branchentreffen in Monte Carlo: Rückversicherer blicken auf freundliches Jahr 2018 zurück

Dort, wo die Wirbelstürme „Harvey“, „Irma“ und „Maria“ in den USA und der Karibik gewütet hatten, konnten die Rückversicherer zwar stärker an der Preisschraube drehen. Am harten Wettbewerb in dem Geschäft mit den Risiken habe dies aber kaum etwas geändert, heißt es bei der auf Versicherer spezialisierten Rating-Agentur A.M. Best. Als Gründe dafür gelten die gute Kapitalausstattung der Branche und die seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsen.