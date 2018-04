Brasilien: Der Bolzplatz, die Schule der Politiker

Warum nun Fußballklubs zu den bevorzugten Politikschulen der konservativen Minister geworden sind, lässt sich ganz einfach erklären: Die Elitesprösslinge wachsen in den zwischen Reich und Arm gespaltenen Gesellschaften Südamerikas isoliert unter ihresgleichen auf. Sie leben in abgeschlossenen Wohnvierteln. Sie studieren an privaten Eliteschulen und Universitäten, oftmals sogar im Ausland. Ihre Freizeit verbringen sie in Klubs und den Zirkeln der Wohlhabenden – kurz: Was die Mehrheit der Menschen in ihren Ländern denkt und beschäftigt, bekommen sie kaum mit. Niemand kennt sie zudem.