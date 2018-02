Brasilien: Unfassbar ungerecht

Angelas Hochschule spiegelt Brasiliens Bildungsdilemma: Denn einerseits hat sich in nur einer Dekade die Zahl der Studenten verdoppelt auf heute rund sieben Millionen. Die meisten davon sind Menschen, deren Eltern nicht einmal davon träumten, dass ihre Kinder Akademiker werden könnten. Dass es doch dazu kam, liegt vor allem an den privaten Universitäten, an denen inzwischen 80 Prozent der Studenten eingeschrieben sind. Das sind die guten Nachrichten.