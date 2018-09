Braunkohle: Mehrere Tausend Menschen demonstrieren im Hambacher Forst

Die Polizei hatte am Samstag den „Waldspaziergang“ als Demonstration durch den Forst untersagt. Das Oberverwaltungsgericht in Münster bestätigte im Eilverfahren in der zweiten Instanz die Auflagen für den Veranstalter. Demnach war nur eine Kundgebung an einem festgelegten Ort gestattet, um die Sicherheit der Teilnehmer gewährleisten zu können.