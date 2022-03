Braunkohle: Trotz Energiekrise: RWE legt Kraftwerksblock wie geplant still

Der Energiekonzern RWE will einen 300-Megawatt-Block seines Braunkohlekraftwerks in Neurath trotz der Debatte über einen drohenden Gasmangel am Freitag wie geplant stilllegen. Das bedeutet aber noch kein endgültiges Aus für den ältesten Block des Kraftwerks, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte: „Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um eine mögliche Reduzierung des Gasverbrauchs in der Stromerzeugung wird RWE den Block für kurze Zeit konservieren.“