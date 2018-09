Breitbandausbau: Innogy will das Telekom-Geschäft weiter aufmischen

„Wir wollen den Breitbandausbau weiter forcieren und werden unsere jährlichen Investitionen von bislang 100 Millionen Euro mehr als verdoppeln“, sagte Innogy-Netzvorständin Hildegard Müller in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. „Bislang haben wir die Glasfaserkabel in der Regel nur bis in die Verteilerkästen gelegt – jetzt wollen wir verstärkt auch bis in die Häuser gehen und dort Produkte anbieten.“