Brexit: Auslandsbanken erwarten bis zu 5.000 neue Jobs in Deutschland

FrankfurtWegen des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union bauen knapp 20 Banken ihr Geschäft in Deutschland aus. „Wir rechnen mit Personalaufstockungen von 200 bis 300 Stellen je Haus, so dass wir in Summe von 3.000 bis 5.000 neuen Stellen in den nächsten zwei bis drei Jahren sprechen“, sagte Stefan Winter, Chef des Verbands der Auslandsbanken in Deutschland, am Mittwoch in Frankfurt.