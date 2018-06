Brexit Bank of America verlagert mehr Jobs von London nach Paris

07. Juni 2018 , aktualisiert 07. Juni 2018, 22:24 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Paris steigt weiter zum populären Ziel der Brexit-Abwanderer in der Finanzwelt auf - die Bank of America will noch mehr Stellen als geplant aus London verlegen.