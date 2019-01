 Brexit: Britische Arbeitgeber stellen vor dem Brexit kräftig Personal ein

LondonWenige Monate vor dem geplanten EU-Austritt stellen die Arbeitgeber in Großbritannien kräftig Personal ein. Für den Zeitraum September bis November meldete das Statistikamt ONS am Dienstag einen Stellenzuwachs von 141.000 - Fachleute hatten lediglich 85.000 auf dem Zettel. Die Erwerbslosenquote fiel leicht auf 4,0 Prozent. Zugleich fiel der Lohnzuwachs für die Beschäftigten - inklusive Bonuszahlungen - mit 3,4 Prozent so kräftig aus wie seit Mitte 2008 nicht mehr.