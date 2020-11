Brexit: Britische Banken müssen genügend Mitarbeiter in EU-Ländern beschäftigen

Die EZB-Bankenaufsicht hat britische Geldhäuser dazu aufgerufen, für ihre Geschäfte in der EU nach der Brexit-Übergangszeit genügend Mitarbeiter vor Ort zu beschäftigen. Die Viruskrise könne nicht als Entschuldigung herhalten, um eine Verlagerung von Beschäftigten in die EU zu verzögern, teilte der Aufsichtsarm der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittwoch in einem Newsletter mit.