Brexit: Britische Zentralbank kann sich bei hartem Brexit Nullzinsen vorstellen

Der Leitzins auf der Insel liegt aktuell bei 0,75 Prozent. Sie könnten in den nächsten Jahren aber auch in mehreren Schritten steigen, sollte Großbritannien die EU geordnet verlassen. Der von Premierministerin Theresa May ausgehandelte Scheidungsvertrag mit Brüssel ist bislang aber mehrfach im britischen Parlament durchgefallen, weswegen die konservative Politikerin ihren Rückzug angekündigt hat. Die beiden verbliebenen Kandidaten für ihr Amt, Boris Johnson und Jeremy Hunt, haben deutlich gemacht, notfalls auch einen harten Brexit in Kauf zu nehmen.