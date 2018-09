Brexit: Britischer Notenbankchef soll wegen EU-Austritt länger im Amt bleiben

LondonVor dem Hintergrund des anstehenden EU-Austritts will die britische Regierung laut Medien-Informationen Notenbank-Chef Mark Carney länger im Amt halten. Das Finanzministerium und die Bank of England seien im Gespräch darüber, ob der Kanadier über Ende Juni 2019 hinaus an der Spitze der Zentralbank bleibe, berichtete die BBC am Montag ohne Angabe von Quellen.