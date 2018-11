Brexit: Bundesbank – EU muss Abhängigkeit vom Finanzplatz London verringern

FrankfurtLondon sollte aus Sicht der Bundesbank nach dem Brexit in der europäischen Finanzwirtschaft nicht mehr den Ton angeben. Die EU müsse ihre Abhängigkeit vom britischen Finanzzentrum verringern, sagte Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling am Montag laut Redetext in Frankfurt. „Dabei geht es um nicht weniger als die Finanzierung der europäischen Wirtschaft, besonders in Zeiten, in denen die globale Wirtschafts- und Finanzordnung zunehmend instabil wird.“