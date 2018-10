Brexit-Chaos: DIHK sorgt sich um Wirtschaftswachstum

BerlinDer Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) fürchtet trotz zahlreicher Risiken keine Rezession. Das sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben am Donnerstag in Berlin. Ohne eine „Renovierung“ der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa drohe aber langfristig eine Verlangsamung des Wachstums. Dazu müsse hierzulande eine Reform der Unternehmenssteuern gehören.