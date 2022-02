Brexit: Deutsche Einfuhren aus Großbritannien fallen 2021 auf das Niveau von 2003 zurück

Die Briten hatten sich 2016 in einem Volksentscheid für den Austritt aus der Europäischen Union entschieden. Seit gut einem Jahr ist Großbritannien nicht mehr in der EU-Zollunion und im Binnenmarkt. Durch das nach dem Brexit vereinbarte Handels- und Kooperationsabkommen wurden zwar höhere Zölle vermeiden. Allerdings werden nun Prüfbescheinigungen oder weitere Dokumente und Anforderungen verlangt, die den Grenzübertritt zeitaufwendiger und komplizierter machen und so höhere Handelskosten verursachen.