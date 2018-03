Brexit-Folgen: Bundesbank-Vorstand fordert globales Finanzzentrum in der EU

Wenn es nach Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling geht, sollten daher die großen Finanzstandorte in der EU wie Frankfurt, Paris oder Luxemburg ihre Kräfte bündeln, um gemeinsam eine Alternative zu London zu bieten. Durch die Digitalisierung würden sich neue Möglichkeiten dafür ergeben. „Die Informationstechnologie eröffnet den Finanzplätzen in der verbleibenden EU die Perspektive einer vernetzten ‚Digital City of Europe‘“, sagte er in einer Rede an der Frankfurter Goethe-Universität.