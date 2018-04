Brexit-Folgen: US-Investmentbank Perella Weinberg eröffnet neuen Standort in Paris

Es ist für die US-amerikanische Investmentbank der erste Standort auf dem europäischen Kontinent und eine Reaktion auf die Folgen des Brexit-Referendums. Es werde in zunehmendem Maße schwieriger, in London Mitarbeiter aus dem europäischen Ausland einzustellen, sagte Dietrich Becker, Europa-Chef von Perella Weinberg mit Sitz in London, dem Handelsblatt vor etwa einer Woche. „Sie fühlen sich in Großbritannien nicht mehr so willkommen wie früher“, so Becker.