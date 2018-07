Brexit: JP Morgan zieht sich langsam aus Großbritannien zurück

FrankfurtDie US-Großbank JP Morgan treibt mit der Verlagerung von Jobs aus Großbritannien ihre Vorbereitungen für den Brexit voran. In einem ersten Schritt sollen bis Anfang 2019 „einige Dutzend“ Mitarbeiter nach Kontinentaleuropa umziehen, schrieb die Bank in einer E-Mail an ihre 16.000 Mitarbeiter in Großbritannien.