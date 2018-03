Brexit: Kanadische Ratingagentur DBRS zieht es nach Frankfurt

LondonDie kanadische Ratingagentur DBRS eröffnet wegen des bevorstehenden Brexit ein Büro in Frankfurt. Die Geschäftsstelle in London bleibe aber bestehen, kündigten die Bonitätswächter am Dienstag an. In der britischen Hauptstadt hat DBRS aktuell rund 100 Beschäftigte. DBRS gehört neben Standard & Poor's (S&P), Moody's und Fitch zu den vier von der Europäischen Zentralbank (EZB) anerkannten Ratingagenturen.