 Brexit: Societe Generale baut Clearing-Sparte in Paris auf

Paris, LondonDie französische Großbank Societe Generale (SocGen) will wegen des Brexit Derivate-Geschäfte verstärkt in Frankreich abwickeln. Noch in diesem Monat nehme eine neue Clearing-Sparte in Paris ihre Arbeit auf, teilte Societe Generale am Montag mit. Sie werde sich neben Clearinghäusern wie der Deutschen-Börse-Tochter Eurex Clearing oder der LSE-Tochter LCH künftig um dieses Geschäft kümmern. Die Kunden verlangten, dass ihre Geschäfte mit der Bank in der EU abgewickelt werden, sagte eine SocGen-Sprecherin. LCH werde für das Clearing von Kreditausfallversicherungen (CDS) zuständig sein, die Eurex für Zinsswaps.